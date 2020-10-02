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Из-за аварии с иномаркой в Батайске образовалась огромная пробка

Из-за аварии с иномаркой в Батайске образовалась огромная пробка
Авария с участием двух иномарок на автодороге под Батайском спровоцировала огромную пробку. Происшествие случилось утром 6 октября на Восточном шоссе.

На автодороге столкнулись «Рено» и «Хонда». К счастью, столкновение произошло по касательной, и жертв удалось избежать. Только ДТП полностью остановило движение на автодороге. В это время батайчане уже добирались на работу и благополучно встали в огромный затор.

Пробка растянулась от «МегаМага» по Восточному шоссе до Авиагородка в Батайске. В общей сложности она составляет порядка 10 километров. Машины продвигаются со скоростью 3-5 километров в час. Судя по тому, как быстро разрастается затор, автомобилистам придется простоять еще несколько часов, чтобы выбраться из дорожного капкана.

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