Из реки в Ростовской области выловили труп пенсионера



В Ростовской области из реки достали труп пенсионера. Тело Александра Л. обнаружили 2 октября в Семикаракорске.



Мужчина пропал накануне. Около 9 часов 1 октября он вышел из дома и ушёл в неизвестном направлении. Родственники сообщили, что он не взял с собой телефон. У пенсионера были проблемы с сердцем, и семья не на шутку обеспокоилась, когда он не вернулся домой. Родственники тут же бросились на поиски, разместили ориентировку в социальных сетях. Правоохранители и работники спасательных подразделений прочёсывали окрестности. К несчастью, худшие их опасения подтвердились. Через какое-то время тело Александра выловили из реки Дон.



Пока остаётся загадкой, что стало причиной смерти пенсионера. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают.