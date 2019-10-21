В Ростовской области из реки выловили труп пенсионера



Труп пенсионера достали из реки в Ростовской области. Тело 72-летнего Бориса З. обнаружили утром 22 октября в хуторе Колузаево Азовского района.



По словам собственного источника Rostov.ru, его обнаружил местный житель. Проплывая по Дону на лодке, он заметил в воде человека, не подающего признаков жизни. Он сразу сообщил об этом спасателям и правоохранителям.



Борис З. отправился рыбачить. Предположительно, в какой-то момент он выпал из лодки. Намокшая одежда стала тянуть его ко дну, и пенсионер пытался её с себя снять. Его тело переохладилось, и в ледяной воде он скончался.



Как сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан, на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти. Сейчас специалисты осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего. Все обстоятельства произошедшего устанавливают.



Известно, что Борис родился в Республике Мэрий Эл. В последнее время он проживал в Ростове-на-Дону.