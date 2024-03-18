Из пруда в Ростовской области вытащили тело утопленника

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области 45-летний мужчина утонул во время подводной съемки. Трагедия случилась в Белокалитвинском районе 17 марта.В тот день местный житель отправился к пруду Провальскому балочному, недалеко от хутора Апанасовка. Мужчина нырнул, чтобы сделать снимки под водой. Назад он так и не вернулся.Вероятно, погибший оказался подо льдом, который частично покрывал водоем, и не нашел путь обратно.В этот же день в хуторе Михайлове Тацинского района утонул 5-летний мальчик. Всего с начала года на водоемах погибли 11 человек.