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Из пруда в Ростовской области вытащили тело утопленника

Из пруда в Ростовской области вытащили тело утопленника
В Ростовской области 45-летний мужчина утонул во время подводной съемки. Трагедия случилась в Белокалитвинском районе 17 марта.

В тот день местный житель отправился к пруду Провальскому балочному, недалеко от хутора Апанасовка. Мужчина нырнул, чтобы сделать снимки под водой. Назад он так и не вернулся.

Вероятно, погибший оказался подо льдом, который частично покрывал водоем, и не нашел путь обратно.

В этот же день в хуторе Михайлове Тацинского района утонул 5-летний мальчик. Всего с начала года на водоемах погибли 11 человек.
Фото: Rostov.ru.
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