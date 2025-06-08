Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Из горящей квартиры в Ростовской области спаслась женщина. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском 6 июня.В пятиэтажном доме на улице Ворошилова загорелась кухня на втором этаже. Жительница дома проснулась, когда помещение уже было заполнено дымом. Она смогла выбраться из комнаты и не получила травм.На место происшествия прибыли пожарные. К работе были привлечены восемь спасателей на двух спецмашинахПо информации регионального ГУ МЧС, пожар был ликвидирован на площади восемь квадратных метров.