Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Из горящей квартиры в Ростовской области спаслась женщина

Из горящей квартиры в Ростовской области спаслась женщина
Из горящей квартиры в Ростовской области спаслась женщина. Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском 6 июня.

В пятиэтажном доме на улице Ворошилова загорелась кухня на втором этаже. Жительница дома проснулась, когда помещение уже было заполнено дымом. Она смогла выбраться из комнаты и не получила травм.

На место происшествия прибыли пожарные. К работе были привлечены восемь спасателей на двух спецмашинах

По информации регионального ГУ МЧС, пожар был ликвидирован на площади восемь квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.