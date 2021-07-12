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В Ростове жителей пятиэтажки эвакуировали на спецтехнике из горящей квартиры

В Ростове жителей пятиэтажки эвакуировали на спецтехнике из горящей квартиры
В Ростове из-за пожара эвакуировали 30 жителей пятиэтажки. Происшествие случилось 14 июля на улице Веры Пановой, 37.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар в многоквартирном доме начался около 15 часов. Загорелась квартира на пятом этаже. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

- На место направили 21 пожарного на восьми спецмашинах, - прокомментировали в ведомстве.

Когда огнеборцы прибыли на адрес, огонь охватил десятки квадратных метров. Из дома эвакуировали 30 жильцов. Из них двух взрослых и ребенка спасли с помощью специальной техники - коленчатого подъемника.

Полностью потушить пожар удалось спустя час. Причина возгорания пока неизвестна.

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