В Ростове жителей пятиэтажки эвакуировали на спецтехнике из горящей квартиры

В Ростове из-за пожара эвакуировали 30 жителей пятиэтажки. Происшествие случилось 14 июля на улице Веры Пановой, 37.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар в многоквартирном доме начался около 15 часов. Загорелась квартира на пятом этаже. Очевидцы тут же вызвали спасателей.- На место направили 21 пожарного на восьми спецмашинах, - прокомментировали в ведомстве.Когда огнеборцы прибыли на адрес, огонь охватил десятки квадратных метров. Из дома эвакуировали 30 жильцов. Из них двух взрослых и ребенка спасли с помощью специальной техники - коленчатого подъемника.Полностью потушить пожар удалось спустя час. Причина возгорания пока неизвестна.