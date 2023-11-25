Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Из горящей квартиры в Ростове спасли пятерых котят. Пожар случился 24 ноября на улице Темерницкой, 71.Возгорание началось в одной из квартир примерно в 15:15. Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. На пороге квартиры, в которой начался пожар, спасатели обнаружили котенка. В комнатах также нашлись еще четверо пушистых малышей. Всех пятерых спасли. Сейчас они в безопасности, их передали хозяйке.В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что для ликвидации огня на площади 15 квадратных метров понадобились 12 пожарных и три единицы техники.