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Из горящей квартиры в Ростове спасли пятерых котят

Из горящей квартиры в Ростове спасли пятерых котят
Из горящей квартиры в Ростове спасли пятерых котят. Пожар случился 24 ноября на улице Темерницкой, 71.

Возгорание началось в одной из квартир примерно в 15:15. Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. На пороге квартиры, в которой начался пожар, спасатели обнаружили котенка. В комнатах также нашлись еще четверо пушистых малышей. Всех пятерых спасли. Сейчас они в безопасности, их передали хозяйке.

В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что для ликвидации огня на площади 15 квадратных метров понадобились 12 пожарных и три единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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