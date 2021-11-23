Из больницы выписали родителей девочек, погибших от отравления под Новочеркасском

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Медики выписали из больницы родителей девочек, погибших от отравления неизвестным веществом под Новочеркасском. Татьяна и Александр чувствуют себя нормально и уже находятся дома. Их 9-летний сын, который также попал в больницу с отравлением, продолжает лечение.Трагедия в станице Бессергеневской случилась 21 ноября. Семилетняя девочка умерла дома от отравления неизвестным веществом. Ее восьмилетняя сестра скончалась в больнице. Обе школьницы воспитывались в приемной семье. Позже в реанимации скончалась еще одна малышка.После трагедии следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Эксперты выясняют, чем именно отравилась семья.