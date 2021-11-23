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Из больницы выписали родителей девочек, погибших от отравления под Новочеркасском

Из больницы выписали родителей девочек, погибших от отравления под Новочеркасском

Медики выписали из больницы родителей девочек, погибших от отравления неизвестным веществом под Новочеркасском. Татьяна и Александр чувствуют себя нормально и уже находятся дома. Их 9-летний сын, который также попал в больницу с отравлением, продолжает лечение.

Трагедия в станице Бессергеневской случилась 21 ноября. Семилетняя девочка умерла дома от отравления неизвестным веществом. Ее восьмилетняя сестра скончалась в больнице. Обе школьницы воспитывались в приемной семье. Позже в реанимации скончалась еще одна малышка.

После трагедии следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Эксперты выясняют, чем именно отравилась семья.
Фото: Одноклассники
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