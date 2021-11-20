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Еще одна дочка из отравившейся семьи под Новочеркасском скончалась в реанимации

Еще одна дочка из отравившейся семьи под Новочеркасском скончалась в реанимации
В реанимации скончалась шестилетняя девочка, отравившаяся с семьей под Новочеркасском. Медики боролись за жизнь ребенка почти сутки, но малышка умерла, так и не придя в сознание.

Как сообщил DonDay.ru, родители и мальчик находятся в тяжелом состоянии. Эксперты пытаются выяснить, чем отравилась семья.

Трагедия случилась 21 ноября в станице Бессергеневской Октябрьского района. Семилетняя девочка умерла дома. Ее восьмилетняя сестра скончалась в больнице. Обе школьницы воспитывались в приемной семье.

Их родители и еще двое детей - мальчик и девочка - с отравлением попали в реанимацию. Однако на следующий день стало известно о смерти еще одной дочери.
Фото: СУ СКР по Ростовской области.
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