Еще одна дочка из отравившейся семьи под Новочеркасском скончалась в реанимации
В реанимации скончалась шестилетняя девочка, отравившаяся с семьей под Новочеркасском. Медики боролись за жизнь ребенка почти сутки, но малышка умерла, так и не придя в сознание.
Как сообщил DonDay.ru, родители и мальчик находятся в тяжелом состоянии. Эксперты пытаются выяснить, чем отравилась семья.
Трагедия случилась 21 ноября в станице Бессергеневской Октябрьского района. Семилетняя девочка умерла дома. Ее восьмилетняя сестра скончалась в больнице. Обе школьницы воспитывались в приемной семье.
Их родители и еще двое детей - мальчик и девочка - с отравлением попали в реанимацию. Однако на следующий день стало известно о смерти еще одной дочери.