Иномарка несколько метров тащила водителя скутера после ДТП в Новочеркасске



Фото: vk.com/novochtoday

Водитель скутера госпитализирован после аварии в Новочеркасске. ДТП произошло на Харьковском шоссе утром 26 октября.



По предварительным данным, водитель цементовоза не уступил дорогу двухколёсному транспорту при повороте. Мужчина на скутере попытался уйти от столкновения, но из-за маленького расстояния врезался в задние колёса грузовика. От удара скутер отбросило на «Ниссан Кашкай». Водитель оказался под колёсами кроссовера. Иномарка несколько метров протащила его по дороге.



Когда автомобиль остановился, на помощь мужчине поспешили очевидцы. Они подняли машину и вытащили пострадавшего.



В результате ДТП 37-летний водитель скутера в тяжёлом состоянии на «скорой» доставлен в больницу. В момент происшествия на мужчине был шлем, благодаря чему удалось избежать серьёзной травмы головы.





Фото: vk.com/novochtoday