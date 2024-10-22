Фура крупного супермаркета сбила насмерть 56-летнюю женщину в Цимлянске

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Цимлянск фура крупного супермаркета сбила насмерть женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Трагедия случилась 21 октября около 12:00. За рулем большегруза находился 44-летний мужчина. На улице Московской в районе дома №61 он совершал поворот направо. К сожалению, он не увидел 56-летнюю женщину. Трагедии не удалось избежать, и женщина попала под колеса транспорта.От полученных травм горожанка скончалась на месте.