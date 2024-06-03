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В зоне СВО от взрыва дрона погиб боец из Ростовской области

В зоне СВО от взрыва дрона погиб боец из Ростовской области
В зоне СВО погиб 47-летний боец из села Песчанокопского Ростовской области. Жизнь Андрея Максюты оборвалась 11 мая во время выполнения приказа.

Мужчина отправился на спецоперацию добровольцем в 2022 году. Спустя год службы получил тяжелую контузию и был направлен на лечение. После реабилитации вернулся на позиции.

Во время майских праздников Андрей Максюта попал под атаку дронов-камикадзе. В результате взрыва он погиб.

Бойца похоронили в селе Песчанокопском 20 мая.
Фото: Социальные сети
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