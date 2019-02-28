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Воспитанников и персонал школы-интерната в Новочеркасске эвакуировали из-за угрозы взрыва

Воспитанников и персонал школы-интерната в Новочеркасске эвакуировали из-за угрозы взрыва

Вечером 3 марта из-за угрозы взрыва эвакуировали школу-интернат в Новочеркасске. Сообщение об угрозе в учреждении на улице Тополиной поступило около девяти часов вечера.

На место прибыли сотрудники всех оперативных служб, сообщает DonDay Новочеркасск. Воспитанников и персонал вывели из здания, после чего помещение обследовали. Однако никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.

В ходе проверки правоохранители установили, что о взрывном устройстве сообщила несовершеннолетняя сестра одного из воспитанников школы-интерната.

После проверки дети вернулись в свои комнаты.
Воспитанников и персонал школы-интерната в Новочеркасске эвакуировали из-за угрозы взрыва

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