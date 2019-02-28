Воспитанников и персонал школы-интерната в Новочеркасске эвакуировали из-за угрозы взрыва





Вечером 3 марта из-за угрозы взрыва эвакуировали школу-интернат в Новочеркасске. Сообщение об угрозе в учреждении на улице Тополиной поступило около девяти часов вечера.



На место прибыли сотрудники всех оперативных служб, сообщает DonDay Новочеркасск. Воспитанников и персонал вывели из здания, после чего помещение обследовали. Однако никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.



В ходе проверки правоохранители установили, что о взрывном устройстве сообщила несовершеннолетняя сестра одного из воспитанников школы-интерната.



После проверки дети вернулись в свои комнаты.

