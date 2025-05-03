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Пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске перевезут в Ростов

Пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске перевезут в Ростов
Пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске перевезут в Ростов-на-Дону. Супруги из донского региона и двое их детей получили ранения при взрыве дрона 3 мая.

- Семья госпитализирована в новороссийскую больницу. Отца и младшего ребенка врачи транспортируют в Краснодарскую краевую больницу. Как только позволит состояние, перевезем их в Ростов, - сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава донского региона поручил руководителям профильных ведомств быть в контакте с коллегами из Краснодарского края.

- Обязательно окажем семье и материальную помощь, - добавил Юрий Слюсарь.
Фото: Ростов.Ру
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