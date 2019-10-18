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Двое пострадали при пожаре в многоэтажке в Ростове

Двое пострадали при пожаре в многоэтажке в Ростове
Два пенсионера пострадали при пожаре в многоэтажке в Ростове. Происшествие случилось 19 октября в доме на улице Беляева.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в квартире на пятом этаже загорелись личные вещи. Когда на место прибыли спасатели, огнем было охвачено 20 квадратных метров постройки. Пожарные вывели людей из горящего здания и потушили в течение часа пожар.

- К врачам за помощью с отравлением продуктами горения обратились 65-летний мужчина и 59-летняя женщина, - сообщили в ведомстве. - Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

К тушению привлекались 43 пожарных и 13 единиц техники.

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