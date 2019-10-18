Двое пострадали при пожаре в многоэтажке в Ростове



Два пенсионера пострадали при пожаре в многоэтажке в Ростове. Происшествие случилось 19 октября в доме на улице Беляева.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в квартире на пятом этаже загорелись личные вещи. Когда на место прибыли спасатели, огнем было охвачено 20 квадратных метров постройки. Пожарные вывели людей из горящего здания и потушили в течение часа пожар.



- К врачам за помощью с отравлением продуктами горения обратились 65-летний мужчина и 59-летняя женщина, - сообщили в ведомстве. - Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.



К тушению привлекались 43 пожарных и 13 единиц техники.