Двое мужчин похитили ростовчанина и потребовали за него выкуп



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В Ростове двое мужчин похитили местного жителя. Злоумышленники вывезли 30-летнего ростовчанина в Новочеркасск и потребовали за него выкуп.



Днём 14 октября подозреваемые подошли к жителю Ростова возле его дома. Угрожая битой, они заставили его сесть в машину. Похитители отвезли свою жертву в Новочеркасск. Там они избили и связали молодого человека, после чего приказали позвонить родным и попросить их передать похитителям 500 тысяч рублей.

- В полицию обратился отец потерпевшего, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Он сообщил, что его сына удерживают неизвестные и требуют выкуп. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и их местонахождение.



Похитителей задержали 16 октября в Новочеркасске. 22-летний и 29-летний подозреваемые пояснили, что потерпевший задолжал им крупную сумму денег. Путём похищения они планировали вернуть долг.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».