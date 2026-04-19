Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Движение транспорта в Таганроге изменено из-за ночной атаки БПЛА

Движение транспорта в Таганроге изменено из-за ночной атаки БПЛА

Из-за ночной атаки БПЛА В Таганроге в ночь на 19 апреля, в городе временно изменены схемы движения трамваев и автобусов. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

По информации главы города, в результате атаки БПЛА несколько объектов в Таганроге получили незначительные повреждения. Из соображений безопасности принято решение о временном изменении маршрутов общественного транспорта.

- Обращаю внимание, что в районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по ул. Инструментальной временно будет осуществляться по изменённой схеме, – уточнила Светлана Камбулова.

О возобновлении движения по привычным маршрутам будет сообщено дополнительно. В настоящее время режим беспилотной опасности в городе сохраняется.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика