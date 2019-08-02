Две недели в Ростовской области разыскивают пропавшего подростка



В Ростовской области разыскивают 17-летнего парня. Евгений Силивончик пропал 22 июля в Новочеркасске.



Он пошёл в гости к другу, который якобы проживает на улице Кирпичной, в доме № 20. В тот день он домой не вернулся. На следующие сутки, 23 июля, около 19 часов он ответил на телефонный звонок матери. Однако почти сразу отключился, сказав, что перезвонит.



Больше мальчик на связь не выходил. Родители отправились его искать. Оказалось, что названный Евгением адрес в реальности не существует.



Мать подростка рассказала, что в период с 23 по 30 июля с его банковской карты оплачивали покупки в Ставрополе. Затем 3 августа его заметили в Туапсе. По словам женщины, с ней связались неизвестные ей люди, которые иногда присылают ей фото сына. На них он запечатлён с гематомами на лице и остриженными волосами.



Рост Силивончика - около 175 сантиметров. У него карие глаза, светло-русые волосы. В последний раз родители видели его в серых шортах, чёрной майке, серо-зелёной куртке с камуфляжными вставками. На ногах были белые кроссовки.



Если вы узнаёте мальчика на фото и знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 8-908-185-29-69 или 112.