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Маленький мальчик пропал без вести в Ростове

Маленький мальчик пропал без вести в Ростове
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести десятилетнего ребёнка. Роман Е. проживает на улице Туполева в Первомайском районе города. Он 16 июля около 8:30 ушёл из дома и обратно не вернулся. Когда родители самостоятельно не смогли найти сына, они обратились в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили приметы мальчика. Его рост - около 146 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Перед тем как выйти на улицу, он надел серый спортивный костюм и чёрные кроссовки. На кофте впереди есть надпись: «Россия». Из особых примет: косит левый глаз.

Любую информацию о местонахождении Ромы Е. просят сообщить по телефонам: 8 (863) 254-28-11, 8 (863) 249-45-20 или 02.

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