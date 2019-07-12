Маленький мальчик пропал без вести в Ростове



В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести десятилетнего ребёнка. Роман Е. проживает на улице Туполева в Первомайском районе города. Он 16 июля около 8:30 ушёл из дома и обратно не вернулся. Когда родители самостоятельно не смогли найти сына, они обратились в полицию.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили приметы мальчика. Его рост - около 146 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.



Перед тем как выйти на улицу, он надел серый спортивный костюм и чёрные кроссовки. На кофте впереди есть надпись: «Россия». Из особых примет: косит левый глаз.



Любую информацию о местонахождении Ромы Е. просят сообщить по телефонам: 8 (863) 254-28-11, 8 (863) 249-45-20 или 02.