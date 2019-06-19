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Две машины, кухня и хозпостройка сгорели при пожаре в Ростовской области

Две машины, кухня и хозпостройка сгорели при пожаре в Ростовской области
Пожар в Ростовской области погубил два автомобиля, летнюю кухню и хозпостройку. Инцидент произошёл в переулке Колхозном в Азове 21 июня. Возгорание случилось около 10 часов.

Огонь пылал на площади 41 квадратный метр. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.

- В результате пожара ни один человек не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Огонь повредил «Рено Меган» и «ВАЗ-21099».

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