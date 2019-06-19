Две машины, кухня и хозпостройка сгорели при пожаре в Ростовской области



Пожар в Ростовской области погубил два автомобиля, летнюю кухню и хозпостройку. Инцидент произошёл в переулке Колхозном в Азове 21 июня. Возгорание случилось около 10 часов.



Огонь пылал на площади 41 квадратный метр. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.



- В результате пожара ни один человек не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Огонь повредил «Рено Меган» и «ВАЗ-21099».