Два рецидивиста напали на прохожего в Ростовской области



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На прохожего в Ростовской области напали двое мужчин. Случай произошёл в Красном Сулине 7 октября.



Потерпевший рассказал, что на улице к нему подошли двое неизвестных. Они избили его, отобрали телефон и часы, а затем скрылись. Полицейские вскоре разыскали подозреваемых. Ими оказались 28-летний житель Гуково, ранее судимый за грабёж, и 33-летний мужчина, отбывавший срок за кражу. Они рассказали, что увидели на улице прохожего и решили его ограбить.



- В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.