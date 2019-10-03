Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Два рецидивиста напали на прохожего в Ростовской области

Два рецидивиста напали на прохожего в Ростовской области
Фото для иллюстрации

На прохожего в Ростовской области напали двое мужчин. Случай произошёл в Красном Сулине 7 октября.

Потерпевший рассказал, что на улице к нему подошли двое неизвестных. Они избили его, отобрали телефон и часы, а затем скрылись. Полицейские вскоре разыскали подозреваемых. Ими оказались 28-летний житель Гуково, ранее судимый за грабёж, и 33-летний мужчина, отбывавший срок за кражу. Они рассказали, что увидели на улице прохожего и решили его ограбить.

- В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.