Два пожара в Ростовской области произошли из-за старой проводки

Фото: ГУ МЧС по РО

За сутки в Ростовской области загорелись гараж и автосервис. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.В Волгодонске 4 января короткое замыкание вызвало пожар в автосервисе на улице Степной. Пламя охватило кровлю и площадь в 25 квадратных метров. Для тушения привлекли 12 пожарных и четыре автоцистерны.В Константиновске в тот же день загорелся гараж на улице Баумана. Огонь распространился на 28 квадратных метров. С пожаром справились шесть специалистов на двух машинах.Пострадавших нет. Причиной возгораний стала ветхая электропроводка. Эксперты напоминают о необходимости своевременно менять старые провода и не перегружать сеть.