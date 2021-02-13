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Два дома сгорели в Ростовской области: есть погибший и пострадавший

Два дома сгорели в Ростовской области: есть погибший и пострадавший
Два сельских дома сгорели в Ростовской области 15 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествие в доме на улице Некрасова в хуторе Верхнекрасный Каменского района случилось около 19:30. Сгорело практически все жилище – 64 квадратных метра. Ожоги получил его 23-летний житель.

Дом на улице Заречной села Пономаревка Боковского района пламя охватило около 17 часов. Выгорели 24 квадрата. 69-летнего хозяина жилища спасти не удалось.

Причины пожаров устанавливают.

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