На Дону в жилом доме сгорели две квартиры



Две квартиры и кровля сгорели в ночном пожаре в Ростовской области. Происшествие случилось около полуночи 12 ноября в Гукове.



В одном из двухэтажных домов на улице Ленинградской начался пожар. Огонь стал быстро распространяться и достиг отметки в 240 квадратных метров. Огнем было охвачено две квартиры и крыша дома.



К счастью, жильцы успели покинуть полыхающее здание и не пострадали.



Спасателям понадобилось больше трех часов, чтобы потушить пожар. В тушении задействовали 23 спасателя и шесть единиц техники.



- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.