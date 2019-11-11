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На Дону в жилом доме сгорели две квартиры

На Дону в жилом доме сгорели две квартиры
Две квартиры и кровля сгорели в ночном пожаре в Ростовской области. Происшествие случилось около полуночи 12 ноября в Гукове.

В одном из двухэтажных домов на улице Ленинградской начался пожар. Огонь стал быстро распространяться и достиг отметки в 240 квадратных метров. Огнем было охвачено две квартиры и крыша дома.

К счастью, жильцы успели покинуть полыхающее здание и не пострадали.

Спасателям понадобилось больше трех часов, чтобы потушить пожар. В тушении задействовали 23 спасателя и шесть единиц техники.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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