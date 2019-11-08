Под Ростовом в аварии пострадали три человека



На подъезде к Ростову в результате ДТП пострадали три человека. Авария произошла в Аксайском районе утром 11 ноября.



По информации Ростовской областной поисково-спасательной службы, на третьем километре Северного объезда произошло столкновение «ВАЗ-2199» и «Киа Рио».

- В ДТП получили различные травмы оба водителя и пассажир «девяносто девятой», - рассказали в областной ПСС.



Прибывшие на место спасатели обесточили аварийные машины и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, после чего передали их врачам скорой.