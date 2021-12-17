Два человека пострадали в перевернувшейся легковушке на трассе Жирновск-Вешенская

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Два человека получили травмы в ДТП с «перевертышем». Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 20 декабря в Волгоградской области.По предварительным данным, 64-летний водитель на «Ладе-2192010» ехал по трассе Жирновск - Вешенская. В пути он не справился с управлением, вылетел на обочину, а затем - в кювет. Оказавшись на бездорожье, неуправляемая машина перевернулась.- В результате ДТП 45-летняя и 49-летняя пассажирки легковушки получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.