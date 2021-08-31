Два человека пострадали в ДТП на трассе Жирновск-Вешенская

В ДТП на трассе Жирновск-Вешенская пострадали два человека. Авария произошла 1 сентября в Кумылженском районе.По предварительным данным, 29-летний водитель «ВАЗ-21102» ехал по автодороге в компании свеого 20-летнего пассажира. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся.По данным ГУ МВД по Волгоградской области, и водитель, и пассажир получили травмы и были доставлены в местное медицинское учреждение.