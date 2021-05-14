На трассе Жирновск - Вешенская перевернулся самосвал: трое пострадали

У границы с Ростовской областью опрокинулся самосвал. ДТП с пострадавшими случилось в полночь 17 мая.За рулем «МАЗ-5516» находился 23-летний парень. Он вместе с двумя девушками 15 и 19 лет ехал по автодороге Жирновск - Вешенская. В Кумлыженском районе (Волгоградская область) молодой водитель не справился с управлением. Грузная машина съехала в кювет и перевернулась.- В результате аварии пострадали обе пассажирки и водитель, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - Их доставили в больницу.