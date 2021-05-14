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На трассе Жирновск - Вешенская перевернулся самосвал: трое пострадали

На трассе Жирновск - Вешенская перевернулся самосвал: трое пострадали
У границы с Ростовской областью опрокинулся самосвал. ДТП с пострадавшими случилось в полночь 17 мая.

За рулем «МАЗ-5516» находился 23-летний парень. Он вместе с двумя девушками 15 и 19 лет ехал по автодороге Жирновск - Вешенская. В Кумлыженском районе (Волгоградская область) молодой водитель не справился с управлением. Грузная машина съехала в кювет и перевернулась.

- В результате аварии пострадали обе пассажирки и водитель, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - Их доставили в больницу.

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