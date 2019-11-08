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На трассе Ростов – Азов перевернулась иномарка

На трассе Ростов – Азов перевернулась иномарка
Два человека пострадали в аварии на трассе Ростов – Азов. ДТП произошло рано утром 11 ноября.

По предварительной информации, 30–летний водитель «Киа Рио» двигался на высокой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, установленное вдоль обочины. Затем иномарка снесла дорожный знак. От удара легковушка перевернулась, сообщает DonDay Азов.
- В аварии пострадали водитель и 32-летняя пассажирка, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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