Два человека пострадали в ДТП с иномаркой в Ростовской области



В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП с иномаркой. Происшествие случилось 28 июня на трассе Багаевская – Новочеркасск.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда-3» не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения. Машину занесло, выбросило на обочину, где она врезалась в дерево.



В результате аварии без жертв не обошлось. Два пассажира «Мазды» получили травмы и были доставлены в больницу бригадой скорой помощи.



Водителю помощь врачей не понадобилась.