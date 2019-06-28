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Два человека пострадали в ДТП с иномаркой в Ростовской области

Два человека пострадали в ДТП с иномаркой в Ростовской области
В Новочеркасске два человека пострадали в ДТП с иномаркой. Происшествие случилось 28 июня на трассе Багаевская – Новочеркасск.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда-3» не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения. Машину занесло, выбросило на обочину, где она врезалась в дерево.

В результате аварии без жертв не обошлось. Два пассажира «Мазды» получили травмы и были доставлены в больницу бригадой скорой помощи.

Водителю помощь врачей не понадобилась.

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