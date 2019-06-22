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На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: пострадал водитель

На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: пострадал водитель
Легковой автомобиль перевернулся в Ростовской области. ДТП случилось 25 июня около 4:30 на трассе Миллерово - Вёшенская.

На 26-м километре автодороги мужчина за рулём «Хендай Акцент» не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Машина оказалась сильно повреждена.

- Водитель легкового авто пострадал и был передан сотрудникам скорой помощи, - сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались трое спасателей.
На трассе в Ростовской области перевернулась иномарка: пострадал водитель

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