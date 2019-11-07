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Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области в результате аварии погиб водитель грузовика. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Тарасовском районе. Происшествие случилось вечером 8 ноября.



По предварительным данным, водитель грузовика «Даф» не справился с управлением и врезался в ехавший впереди большегруз такой же марки.
- Один из водителей погиб на месте, второй от госпитализации отказался, - рассказали в поисково-спасательной службе Ростовской области.

Удар был такой силы, что кабину грузовика сильно смяло. Для ликвидации последствий ДТП понадобилась помощь спасателей. На месте работали специалисты Тарасовского и Миллеровского отрядов службы.

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