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Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове

Девушка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове
В Железнодорожном районе Ростова погибла девушка. Трагический случай произошёл в пятницу, 25 октября. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось на улице Заводской. Девушка выпала из окна 13-го этажа дома № 25. По словам местных жителей, погибшая не жила в этой многоэтажке. По предварительным данным, ей было 18 лет.
«Она пришла в гости к парню с подругой, при каких обстоятельствах она выпала из окна, неизвестно, - написали свидетели происшествия. - Подруга бегала в неадеквате босиком, вся грязная (орала бредятину какую-то)».

Ростовчане написали в комментариях, что перед трагедией компания выпивала. Девушка скончалась на месте происшествия. В настоящее время устанавливают все обстоятельства трагедии.

Добавим, что за прошедшие полгода это второй подобный случай, который произошёл на улице Заводской. В начале апреля погибла женщина, упавшая с 16-го этажа.

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