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Девочка-подросток погибла в ДТП в Ростовской области

Девочка-подросток погибла в ДТП в Ростовской области
В Верхнедонском районе Ростовской области в ДТП погибла девочка. ЧП случилось 15 марта.

Около 23:00 по трассе «станица Вешенская — станица Казанская» двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением 23-летнего водителя. По предварительным данным, он ехал на высокой скорости и потерял контроль над автомобилем. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась.

По информации региональной Госавтоинспекции, на месте ДТП погибла 15-летняя девочка. Кроме того, пострадали ещё двое пассажиров: 20-летний и 18-летний молодые люди. Их госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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