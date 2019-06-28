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В ДТП на трассе в Ростовской области погибла 7-летняя девочка

В ДТП на трассе в Ростовской области погибла 7-летняя девочка
Маленькая девочка погибла в результате ДТП в Ростовской области. Трагедия произошла на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск около 10 часов 2 июля.

На 79-м километре автодороги столкнулись «Рено Логан» под управлением 37-летнего водителя и «Шкода Рапид», за рулём которой был 57-летний мужчина. В результате аварии погибла семилетняя пассажирка «Шкоды». Она скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ДТП на трассе в Ростовской области погибла 7-летняя девочка

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