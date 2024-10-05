В Ростовской области в аварии погибла 6-летняя девочка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в страшной аварии погибла 6-летняя девочка. Трагедия произошла 5 октября в районе дома № 1 на улице Дорожной в хуторе Ивановка Дубовского района.По данным УГИБДД по Ростовской области, 38-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выезжал с обочины на главную дорогу. Не удостоверившись в безопасности маневра, он выехал прямо перед автомобилем «Тойота Хайлендер». Столкновения избежать не удалось. От сильного удара «Лада Калина» оказалась в кювете и перевернулась.В результате аварии 6-летняя пассажирка «Калины» скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Кроме того, в больницу были доставлены еще четыре человека, среди которых – двое несовершеннолетних.Как сообщили в ГУ ГИБДД региона, в момент аварии дети не были пристегнуты ремнями безопасности.