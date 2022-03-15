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Дело обвиняемого в убийстве четы Султанян перенесли на конец марта

Дело обвиняемого в убийстве четы Султанян перенесли на конец марта
Ростовский областной суд продолжит рассматривать уголовное дело подозреваемого в двойном убийстве в конце марта. Судебное заседание назначили на 28-е число. В этот раз слушание не состоялось из-за неявки в зал суда защитника.

Обвиняемому Владимиру Запросяну за совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 64-летний Запросян расстрелял троюродную сестру и ее мужа - Софью и Владимира Султанян. Происшествие случилось 29 ноября 2020 года на улице Рябышева, 39. В тот день Запросян пришел к супругам, чтобы обсудить долю в гараже. Во время спора он выстрелил в родственников. Мужчина поджег гараж и пытался покончить с собой, но врачам удалось его спасти.

Владимира Запросяна доставили в БСМП-2 в тяжелом состоянии, а спустя две недели приговорили к двум месяцам заключения под стражей. Как только злоумышленник поправился, его перевезли в следственный изолятор.
Фото: Соцсети.
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