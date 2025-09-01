Новости
В Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал четырехлетний ребенок

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате которого пострадала маленькая девочка. Инцидент произошёл 31 августа в Неклиновском районе, в селе Николаевка.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Дэу Матиз», двигаясь по переулку Кутузовскому, выбрал небезопасную скорость. Вблизи дома № 38 машина съехала с проезжей части на обочину и перевернулась.

В результате аварии, по данным региональной Госавтоинспекции, пострадала пассажирка легкового автомобиля — четырехлетняя девочка. Ее госпитализировали с травмами.
Фото: Госавтоинспекция РО
