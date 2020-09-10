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Четырехлетний ребенок попал под колеса иномарки в Ростовской области

Четырехлетний ребенок попал под колеса иномарки в Ростовской области
В Ростовской области ребенок попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября в Кагальнике.

На улице Пролетарской 71-летний водитель за рулем «Ниссана Икстреил» не успел притормозить, когда на пешеходный переход вышел ребенок с самокатом. Шофер сбил мальчика.

- В результате ДТП четырехлетний ребенок получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Малыш госпитализирован.

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