Четырехлетний ребенок попал под колеса иномарки в Ростовской области
В Ростовской области ребенок попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября в Кагальнике.
На улице Пролетарской 71-летний водитель за рулем «Ниссана Икстреил» не успел притормозить, когда на пешеходный переход вышел ребенок с самокатом. Шофер сбил мальчика.
- В результате ДТП четырехлетний ребенок получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Малыш госпитализирован.