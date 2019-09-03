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Ребёнок попал под колёса автоледи в Ростовской области

Ребёнок попал под колёса автоледи в Ростовской области
В Ростовской области ребёнок, игра во дворе жилых домов, попал под колёса иномарки. Дорожное происшествие случилось в Волгодонске вечером 3 сентября.

По предварительной информации, 55-летняя женщина на «Киа Сид» выезжала со двора на улице Дружбы. Группа ребят играла в это время на улице. Водитель не заметила одного из мальчиков и допустила наезд на маленького пешехода.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия школьник получил травмы. Его доставили в больницу.

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