Ребёнок попал под колёса автоледи в Ростовской области



В Ростовской области ребёнок, игра во дворе жилых домов, попал под колёса иномарки. Дорожное происшествие случилось в Волгодонске вечером 3 сентября.



По предварительной информации, 55-летняя женщина на «Киа Сид» выезжала со двора на улице Дружбы. Группа ребят играла в это время на улице. Водитель не заметила одного из мальчиков и допустила наезд на маленького пешехода.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия школьник получил травмы. Его доставили в больницу.