Четверых школьников унесло на льдине в Таганрогский залив

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области четверых школьников унесло на льдине в акваторию Азовского моря. Инцидент произошел 1 февраля рядом с Таганрогом.Около 20:00 подростки (троим – по 14 лет, одному – 16) прогуливались в районе лодочной станции «Михайловская». Ребята решили прогуляться по замерзшей воде. В какой-то момент лед откололся и школьников понесло в открытое море.Подростки тут же позвонили спасателям. Специалисты на катере подплыли к школьникам и помогли забраться на судно. Подростков благополучно доставили на сушу.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.