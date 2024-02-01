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Четверых школьников унесло на льдине в Таганрогский залив

Четверых школьников унесло на льдине в Таганрогский залив
В Ростовской области четверых школьников унесло на льдине в акваторию Азовского моря. Инцидент произошел 1 февраля рядом с Таганрогом.

Около 20:00 подростки (троим – по 14 лет, одному – 16) прогуливались в районе лодочной станции «Михайловская». Ребята решили прогуляться по замерзшей воде. В какой-то момент лед откололся и школьников понесло в открытое море.

Подростки тут же позвонили спасателям. Специалисты на катере подплыли к школьникам и помогли забраться на судно. Подростков благополучно доставили на сушу.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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