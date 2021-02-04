Четверых рыбаков унесло в Цимлянское водохранилище. Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел 5 февраля около 18.00 в станице Калининской. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.В тот вечер мужчины решили порыбачить и отправились в залив. Пробурив несколько лунок недалеко от берега, они стали рыбачить и не заметили, как их на льдине унесло в водоем. Рыбаки начали звать на помощь. Местные жители попытались их спасти, но своих сил не хватило. Тогда было принято решение звонить в Службу 112.Прибывшие спасатели на лодке добрались до мужчин, забрали их на борт и доставили на берег. Жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает.