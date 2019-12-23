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Через границу Украины и Ростовской области пытались провезти пули в «киндер-сюрпризе»

Через границу Украины и Ростовской области пытались провезти пули в «киндер-сюрпризе»
На границе Украины и донского региона задержали молодого человека, пытавшегося перевезти в Россию запрещённые предметы. Об этом 25 декабря сообщили на Ростовской таможне.

На посту в Новошахтинске пограничники стали досматривать рейсовый автобус из Украины. В одной из сумок в багажном отделении они нашли жёлтый контейнер от сладости «киндер-сюрприз». В нем лежали предметы, похожие на пули, они принадлежали 30-летнему пассажиру.

По данным ростовской таможни, изъятое направили на проверку в экспертно-криминалистическую лабораторию.

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