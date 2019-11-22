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В Ростовской области через границу с Украиной пытались провезти редких обезьян

В Ростовской области через границу с Украиной пытались провезти редких обезьян
На границе донского региона и Украины задержали контрабандиста, пытавшегося провезти в Россию экзотических животных. Об этом 25 ноября сообщили на Ростовской таможне.

Водитель легкового авто хотел пересечь границу вне пункта пропуска. Пограничники задержали его и в ходе досмотра нашли в багажнике пластиковые контейнеры для перевозки животных. В них оказались 22 обезьяны. Предположительно, это зелёные мартышки, попадающие под конвенцию о торговле животными, находящимися под угрозой исчезновения. Контрабандист не смог предоставить никаких документов на приматов.

- Все обезьяны переданы в Краснодарский зоопарк, - добавили в пресс-службе Ростовской таможни. - Они находятся под ветеринарным надзором.

Сейчас разыскиваются все лица, причастные к контрабанде.

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