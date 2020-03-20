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На границе Украины с Ростовской областью задержали мужчину с патронами

На границе Украины с Ростовской областью задержали мужчину с патронами
Мужчину с пачкой патронов задержали на российско-украинской границе. Происшествие случилось 22 марта на посту МАПП Гуково.

По данным пресс-службы Ростовской таможни, служебная собака указала на характерный запах в одной из машин. В салоне между сиденьями таможенники нашли пакетик с патронами «МАС 9 мм РА». Декларации на них у хозяина, конечно, не оказалось.

Гражданин Украины, пересекающий границу, сообщил, что купил их когда-то для своего травматического пистолета, который находится дома. О том, что патроны нужно было регистрировать и получить разрешение в Росгвардии, он не знал. Патроны у мужчины забрали и отправили на экспертизу.

- Согласно заключению эксперта представленные на исследование патроны являются патронами травматического действия к гражданскому огнестрельному оружию самообороны ограниченного поражения, - уточнили в ведомстве.

За нарушение закона в отношении мужчины были составлены административные протоколы.

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