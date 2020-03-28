Суд поместил начальника ГИБДД Новочеркасска под домашний арест



Новочеркасский городской суд избрал меру пресечения начальнику местного отдела ГИБДД, подозреваемому в получении взятки.



Евгений Ганзенко помещён под домашний арест на два месяца. Такое решение суд принял 30 марта, сообщает ТАСС. Мера пресечения избрана до 24 мая.



Напомним, в отношении начальника отдела ГИБДД Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное в крупном размере».



По версии следствия, Евгений Ганзенко получил от подчиненного деньги за общее покровительство и попустительство по службе. По данным источника, речь идёт об общей сумме в несколько сотен тысяч рублей, полученных частями.