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Суд поместил начальника ГИБДД Новочеркасска под домашний арест

Суд поместил начальника ГИБДД Новочеркасска под домашний арест
Новочеркасский городской суд избрал меру пресечения начальнику местного отдела ГИБДД, подозреваемому в получении взятки.

Евгений Ганзенко помещён под домашний арест на два месяца. Такое решение суд принял 30 марта, сообщает ТАСС. Мера пресечения избрана до 24 мая.

Напомним, в отношении начальника отдела ГИБДД Новочеркасска возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное в крупном размере».

По версии следствия, Евгений Ганзенко получил от подчиненного деньги за общее покровительство и попустительство по службе. По данным источника, речь идёт об общей сумме в несколько сотен тысяч рублей, полученных частями.

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