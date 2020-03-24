В отношении начальника ГИБДД Новочеркасска возбуждено уголовное дело



Фото: novocherkassk.net



Следственный отдел СКР по Новочеркасску возбудил уголовное дело в отношении начальника местного ГИБДД. Евгений Ганзенко подозревается в получении взятки в крупном размере.



По версии следствия, начальник отдела ГИБДД Новочеркасска получил деньги от своего подчинённого за общее покровительство и попустительство по службе.



По информации источника Rostov.ru, деньги передавались частями. Предположительно, речь идёт об общей сумме более полумиллиона рублей.



Евгения Ганзенко задержали по дороге на работу 25 марта сотрудники УФСБ России по Ростовской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области.

- В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в донском Следкоме.



Добавим, что Ганзенко был назначен на должность начальника муниципального отдела ГИБДД Новочеркасска в сентябре 2016 года. Работу в автоинспекции он совмещал с преподаванием в Донском государственном аграрном университете на кафедре физвоспитания. Майор полиции даже защитил кандидатскую диссертацию по овцеводству.