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Экс-начальник ГИБДД Новочеркасска, подозреваемый в получении взятки, предстанет перед судом

Экс-начальник ГИБДД Новочеркасска, подозреваемый в получении взятки, предстанет перед судом
Новочеркасский городской суд начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское». Майора Евгения Ганзенко обвиняют в мошенничестве и получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, один из подчиненных перевел начальнику более полумиллиона рублей. За эту сумму Ганзенко покровительствовал ему и закрывал глаза на нарушения служебной деятельности.

Майора задержали 25 марта 2020 года по дороге на работу. В отношении него завели уголовное дело, а через несколько дней суд отправил его под домашний арест. На тот момент Евгений Ганзенко занимал должность 3,5 года.

Первое заседание по делу экс-начальника ГИБДД Новочеркасска назначили на 19 марта 2021 года. Однако по неопределенным основаниям его перенесли. Следующее заседание состоится 29 марта.

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