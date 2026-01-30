На территории Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Фото: Donday

Утром 30 января в Ростовской области отменили беспилотную опасность. Жители региона получили от РСЧС уведомление об отмене беспилотной опасности примерно в 6:30.Примечательно, что это была уже вторая подобная тревога за прошедшую ночь. Первое предупреждение поступило 29 января около полуночи, но было снято спустя всего полчаса.Затем, возобновление угрозы было объявлено в 2:30 ночи 30 января, предписывая населению оставаться в безопасных помещениях и избегать нахождения у окон.