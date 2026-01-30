Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На территории Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

На территории Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Утром 30 января в Ростовской области отменили беспилотную опасность. Жители региона получили от РСЧС уведомление об отмене беспилотной опасности примерно в 6:30.

Примечательно, что это была уже вторая подобная тревога за прошедшую ночь. Первое предупреждение поступило 29 января около полуночи, но было снято спустя всего полчаса.

Затем, возобновление угрозы было объявлено в 2:30 ночи 30 января, предписывая населению оставаться в безопасных помещениях и избегать нахождения у окон.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика