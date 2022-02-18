Баржа потопила лодку с рыбаками под Ростовом

Фото: Соцсети.

Под Ростовом баржа пустила ко дну лодку с рыбаками. ЧП случилось днем 19 февраля на Аксайских плитах. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети.На кадрах, опубликованных в «ВКонтакте», видно, как сухогруз идет по реке. На его пути оказалась лодка с людьми. Капитан судна кричал рыбакам и сигналил, однако они не успели отплыть. Через мгновение многотонная баржа потопила лодку. Люди оказались в воде. Они чудом остались целы. Из реки их вытащили другие граждане, которые занимались ловлей.